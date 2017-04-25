У жительницы Приморья изъято более 6 кг марихуаны

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в поселке Новошахтинский Михайловского района обнаружили и изъяли 7 полиэтиленовых пакетов с макушечными частями растения, похожего на маньчжурскую коноплю, а также литровую банку с веществом растительного происхождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью. Изъятое вещество полицейские направили на исследование.

Экспертизой установлено, что общая масса каннабиса (марихуаны) составляет 6 264 г, что квалифицируется как крупный размер.

Хозяйка квартиры призналась, что обнаруженные наркотические средства принадлежат ей, пояснив, что хранит их для изготовления более сильнодействующих наркотиков для личного потребления.

Следователями отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с выплатой крупного денежного штрафа.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения фигурантке.