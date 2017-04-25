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Подробности криминальной истории, своей жестокостью всколыхнувшей столицу Приморья

Скрывая лица под масками, грабители надеялись на бандитский фарт и просчитались. 
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В конце января 2017 года в ряде приморских СМИ промелькнуло сообщение пресс-службы краевого УМВД РФ об уличных грабежах женщин, проживающих в Первореченском районе Владивостока. Так, 30 января на улицах Невской и Ильичева было совершено два таких нападения. И все – в будний день, в утренние часы, с интервалом не более 15 минут.

По словам потерпевших, они стали жертвами двух мужчин. Один (в маске) нападал и грабил, другой подстраховывал подельника на автомобиле, на котором злоумышленники скрывались с места происшествия. Добыча налетчиков в первом случае составила 200 рублей, во втором – 20 тысяч. Плюс карточки супермаркетов, связки ключей, записные книжки, всевозможные безделушки и предметы косметики – обычное содержимое дамских сумочек.

В сообщении пресс-службы краевого УМВД не упоминалось о задержании преступников. Их возьмут через три дня после совершения преступлений, когда они уже уверуют в свою неуязвимость...

Подробности этой криминальной истории, своей дерзостью и жестокостью всколыхнувшей столицу Приморья, «В» рассказала старший следователь отдела полиции № 3 по Первореченскому району Владивостока Елена Фурсина.

Грабители были одногодками, оба 1995 года рождения. Правда, Яков Гурченко* родился на полгода раньше Андрея Шрадера. Жили на разных улицах, но шесть лет учились в одной школе с физико-математическим уклоном, где и сдружились. Их сближало еще и то, что воспитывались в неполных семьях, без отцовского надзора. У них даже профессия была одна – автомеханик, оба неофициально работали автослесарями в автомастерских.

За два года до описываемых событий Шрадер по решению суда Первореченского района был осужден на 2,5 года за кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему. Но в колонию тогда не попал. Суд по амнистии освободил его от отбытия наказания со снятием судимости. Как видим, урок не пошел впрок ему и не предостерег его приятеля Якова Гурченко.

…В тот день друзья пили пиво в автомашине «Ниссан-Скайлайн», принадлежащей Гурченко. Возлияние растянулось с 2 часов ночи до 6 утра. На каждого пришлось примерно по полтора литра хмельного напитка. Это было их обычное времяпрепровождение. Позже Шрадер признается следователю, что это он, будучи пьяным, предложил собутыльнику прокатиться по району и дернуть у кого-нибудь сумку, чтобы похитить ценные вещи. Яков согласился, хотя, по его словам, осознавал, что данные действия являются преступлением.

У сообщников не было определенного маршрута движения. Нетрезвые приятели рыскали на «Ниссане» по спящим улицам города в поисках добычи. За рулем был хозяин авто, Шрадер сидел рядом, выступая в роли штурмана. Он говорил Гурченко, куда надо повернуть, направо или налево. Свою первую жертву грабители заприметили на улице Невской, недалеко от дома № 16. Женщина спокойно шла им навстречу, на ее плече висела черная сумка. Она заметила седан серого цвета, который медленно проехал мимо нее, но не предала этому никакого значения.

Из показаний потерпевшей 42-летней Александры: «Услышала, как сзади кто-то бежит. Повернулась и увидела уже прямо перед собой неизвестного мужчину в маске. Незнакомец потребовал отдать сумку. Испугавшись, стала снимать сумку с плеча, но мужчина схватил ее за ремешок, затем ударил меня ногой в грудь. Я упала, сильно ударилась коленом об угол бордюрного камня. Было очень больно и обидно до слез – ограбили в двух шагах от собственного дома».

Куш налетчиков был скромным: кожаный кошелек с двумя купюрами по 100 рублей каждая, деревянные четки, ключи от квартиры, ежедневник в картонном переплете и два тюбика губной помады. Мобильный телефон потерпевшей грабителям не достался – он лежал в кармане ее пальто.

Шрадер, недовольный добычей, сказал, что денег мало, поэтому надо еще кого-нибудь грабануть. Подельник не возражал.

Проезжая по улице Ильичева, они увидели одиноко идущую женщину, у нее в руках тоже была сумочка. Около дома № 16 Шрадер приказал притормозить. Когда «Скайлайн» остановился, надел маску, натянул перчатки и выскочил из машины. Примерно через минуту грабитель вернулся с женской сумочкой темного цвета из искусственной кожи. На этот раз улов был весомее. Помимо ключей, медицинского халата, платья и документов в сумке лежал кошелек с тремя купюрами по 5000 рублей и пятью купюрами по 1000 рублей. Деньги грабители поделили поровну, а сумку, маску и перчатки выбросили в мусорный контейнер.

Как установит следствие, вторую потерпевшую Нину (1968 года рождения) Шрадер ограбил по отлаженной схеме: сначала потребовал сумочку, затем, получив отказ, ударил женщину кулаком в живот, да так сильно, что та упала. Все произошло быстро, но потерпевшая успела заметить, что у автомобиля, на котором уехали налетчики, передняя дверь со стороны водителя была иного цвета, чем весь кузов. Особая примета помогла оперативникам выйти на преступников в сжатые сроки.

…Грабителей задержали дома, когда они еще спали. Для них это было неожиданностью, так как Шрадер уверил приятеля, что менты три дня поищут, а потом успокоятся. И можно будет снова выходить на дело. В отделе полиции они написали явку с повинной и показали место, где выбросили сумки.

– В настоящее время Гурченко и Шрадер находятся под домашним арестом. Их мера пресечения согласована с прокуратурой. Думаю, что они бы не остановились на двух ограблениях. Деньги имеют свойство заканчиваться. Возможно, есть еще нераскрытые преступления, которые злоумышленники совершили, но мы этого пока не знаем, – подвела черту Елена Фурсина.

По ее словам, на этот раз колонии грабителям не избежать. Срок их заключения определит суд в ближайшее время.

* – некоторые имена и фамилии изменены.

Источник: Сергей КОЖИН, газета "Владивосток"
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