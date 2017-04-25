Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 25 апреля

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Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Плановые работы по ремонту и диагностике систем электроснабжения во Владивостоке проведут городские службы сегодня, 25 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Отключения произойдут по следующим адресам: