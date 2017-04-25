Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 25 апреля

Плановые работы по ремонту и диагностике систем электроснабжения во Владивостоке проведут городские службы сегодня, 25 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Отключения произойдут по следующим адресам:
- Багратиона ул. 4, 6,
- Бийская ул. 26, 18, 24,
- Борисенко ул. 34, 36,
- Ватутина ул. 26,
- Высоковольтная ул. 1, 10, 13, 15, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А,
- Героев-Тихоокеанцев ул. 16, 16А, 18, 21, 22,
- Калинина ул. 105,
- Кизлярская ул. 7,
- Кутузова ул. 3А,
- Невельского ул. 17, 21, 29,
- Нестерова ул. 10, 11, 6, 7, 8, 9,
- Панфилова ул. 74, 74А, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91,
- Русская ул.59/1, 72, 72 В, 74, 74Б, 76, 76А, 76Б, 78, 80/2, 82, 84,
- Стрелковая ул. 56, 58, 61, 63, 63А, 65, 65А, 67, 69, 71,
- Трансформаторная ул. 10, 12, 19, 2, 4, 6, 8,
- Уютная ул. 46, 48, 50, 52, 44,
- Харьковская ул. 10,
- Шишкина ул. 62, 62А,
- Яблочкова ул. 55, 57, 58, 60, 62.