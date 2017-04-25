Поиски пропавших в Тернейском районе рыбаков продолжаются

Пока безрезультатно

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Продолжаются поиски пропавших людей с перевернувшейся лодки в Тернейском районе Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Так, 24 апреля осмотр береговой черты от бухты Соболевки в сторону посёлка Максимовка (на юг и обратно) осуществлялся группой спасателей Дальневосточного регионального поиково-спасательного отряда 3 человека, 1 единица техники, 1 катер. Осмотрено 30 км береговой черты. Местные жители (8 человек) на 4 катерах осмотрели береговую черту со стороны моря от мыса Соболевки на север (до мыса Олимпиады) и на юг (до посёлка Максимовка). Осмотрено 35 км береговой черты и 19.2 кв. км. водной поверхности. Поиск результата не дал, продолжение поисковых работ запланировано на 25 апреля.

Сегодня в три часа ночи для усиления поисково-спасательной группировки сил и средств в район поиска убыла группа спасателей филиала Находкинского поисково–спасательного отряда «Рудная пристань» Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 3 человек и 1 единицы техники.

В период с 19 по 23 апреля поиски проводились силами спасателей филиала Находкинского поисково-спастательного отряда Рудная пристань» Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России , местными жителями и волонтёрами по водной акватории вдоль береговой черты на юг от реки Максимовка. Оповещены главы прибрежных населённых пунктов Максимовка, Светлая, Амгу, Малая Кема. Владивостокским морским корродинационно-спасательным центром дано оповещение проходящим судам на проведение попутного поиска при прохождении через район.

Нарастающим итогом осмотрено 167 км прибрежной полосы и 147,7 кв.км. водной поверхности.

Всего в проведении поисковых работ задействованы 13 человек, 7 единиц техники (полиция – 2 человека,1 единица техники; волонтёры - 8 человек, 4 катера, в том числе от МЧС России 3 человека, 2 единицы техники (1 катер).

Напомним, что 19 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ троих человек, пропавших в ночное время суток в результате опрокидывания катера в прибрежной полосе, расположенной в районе посёлка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района. 20 апреля в 12.15 (хбр.) на берегу в 5 км южнее посёлка Усть-Соболевка, было обнаружено тело одного из пропавших, без признаков жизни и передано правоохранительным органам.