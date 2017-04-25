Подробности криминальной истории, своей жестокостью всколыхнувшей столицу Приморья 10:36, 25 апреля Подробности криминальной истории, своей жестокостью всколыхнувшей столицу Приморья
Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 25 апреля 10:21, 25 апреля Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 25 апреля (Адреса)
Общественники Приморья теперь могут посещать тюрьмы без предупреждения 09:45, 25 апреля Общественники Приморья теперь могут посещать тюрьмы без предупреждения (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
10:53
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
10:53
Пластиковые отходы угрожают экологии
10:53
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
10:48
У жительницы Приморья изъято более 6 кг марихуаны
10:36
Подробности криминальной истории, своей жестокостью всколыхнувшей столицу Приморья
10:21
Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 25 апреля Адреса
10:09
Поиски пропавших в Тернейском районе рыбаков продолжаются
09:59
Минздрав выступил против активной рекламы фастфуда
09:48
В Приморском краевом театре кукол премьера
09:45
Общественники Приморья теперь могут посещать тюрьмы без предупреждения Эксклюзив
09:35
За сутки в Приморье зафиксировано 15 пожаров
09:22
Приморцев ждет жаркий май
09:02
Гороскоп на 25 апреля
08:53
Во вторник, 25 апреля, погоду в Приморье определяет циклон
08:46
Доходы главы РЖД за год выросли в два раза
08:33
Чемпионат по конному спорту состоялся во Владивостоке Фото
08:04
Бензин в России дороже, чем в США, - Bloomberg
07:02
Две занимательные лекции пройдут в «Бук»
06:29
Квартирник МРЦ «Лампа»: место встречи талантливой молодежи Владивостока Фото
05:06
Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получили жители Владивостока
04:25
Гидрологическая ситуация в Приморье стабильная
03:09
Во Владивостоке приступили к обновлению дорожной разметки
02:12
Более 32 тысяч горожан приняли участие в общегородском субботнике Фото
01:20
Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока
00:08
Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля
Апрель, 24 понедельник
23:26
Выставка «Морская» откроется во Владивостоке
22:14
Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока
21:32
Во Владивостоке пройдут завершающие занятия экспресс-курса «Молодой управдом»
20:28
Безнадзорный выгул животных карается штрафом
19:11
«Библионочь» собрала сотни любителей чтения во Владивостоке Фото
18:51
Армяне Владивостока почтили память жертв геноцида Фото
18:27
Во Владивостоке импортера накажут за недостоверное декларирование
18:18
Тысячу квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владивостоке за выходные дни Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Культура

В Приморском краевом театре кукол премьера

«Аистенок и пугало»
Фото: Приморский краевой театр кукол Фото: Приморский краевой театр кукол
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

7 мая приморцы смогут увидеть премьеру в Приморском краевом Театре кукол - словацкую сказку «Аистенок и пугало», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра. Она расскажет вам о трогательной дружбе маленького аистёнка Айко и оставленного на осеннем поле пугала по имени Страшко, об их удивительных приключениях, о верности и взаимной выручке, которая помогла обоим пережить холодную зиму, стать выносливее и сильнее.

Спектакль поставлен для Малой сцены, играется куклами-планшетками и актёрами в «живом» исполнении. Режиссёр – В.Перфилов, художник – Л.Тимофеева

comments powered by Disqus
Похожие новости
Выставка «Морская» откроется во Владивостоке
23:26, 24 апреля 2017 Выставка «Морская» откроется во Владивостоке

Вход свободный

Роман Гвоздев ждет волну
17:58, 24 апреля 2017 Роман Гвоздев ждет волну

Во Владивостоке открылась выставка морских акварелей 

Во Владивостоке завершилась «Весенняя капель»
17:27, 24 апреля 2017 Во Владивостоке завершилась «Весенняя капель»

Около 400 зрителей приветствовали почетных гостей фестиваля

23 апреля - Антипасха у христиан
12:04, 23 апреля 2017 23 апреля - Антипасха у христиан

Второе название - Красная горка, начинают играть свадьбы

В Приморье пройдет мастер-класс известных кинематографистов
21:40, 22 апреля 2017 В Приморье пройдет мастер-класс известных кинематографистов

Вход свободный

В приморье приведут в порядок памятники, мемориалы и захоронения солдат
12:37, 22 апреля 2017 В приморье приведут в порядок памятники, мемориалы и захоронения солдат

Проект стартовал еще в 2013 году

Встреча с художницей Еленой Гуляевой
18:46, 21 апреля 2017 Встреча с художницей Еленой Гуляевой

Фоторепортаж РИА VladNews