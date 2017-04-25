В Приморском краевом театре кукол премьера

«Аистенок и пугало»

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

7 мая приморцы смогут увидеть премьеру в Приморском краевом Театре кукол - словацкую сказку «Аистенок и пугало», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра. Она расскажет вам о трогательной дружбе маленького аистёнка Айко и оставленного на осеннем поле пугала по имени Страшко, об их удивительных приключениях, о верности и взаимной выручке, которая помогла обоим пережить холодную зиму, стать выносливее и сильнее.

Спектакль поставлен для Малой сцены, играется куклами-планшетками и актёрами в «живом» исполнении. Режиссёр – В.Перфилов, художник – Л.Тимофеева