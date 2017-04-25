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Общество

Общественники Приморья теперь могут посещать тюрьмы без предупреждения

Регламент работы наблюдательной комиссии кардинально изменился
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Члены ОНК Приморья теперь могут "сваливаться" на ГУФСИН с проверками, как "снег на голову". Как рассказал корреспонденту РИА VladNews председатель Общественной наблюдательной комиссии региона III созыва Владимир Найдин, 24 апреля в малом парламентском зале краевой администрации состоялось первое заседание ОНК IV созыва, где в том числе был определен новый регламент работы.

Так, если раньше ОНК направляла уведомление о проверке только по факсу, то теперь уведомлять ГУФСИн могут и по телефону, и в устной форме. 

- Теперь члены ОНК сами решают, как подать уведомление. Можно это сделать за 5 минут до проверки. И членов ОНК обязаны впустить в СИЗО или колонию, - рассказал Владимир Найдин.

Кроме того, среди новинок регламента и отказ от практики обязательной отправки уведомлений с ведома председателя: теперь члены ОНК могут самостоятельно подать уведомление о проверке.

Нововведения вызвали жаркие дебаты среди присутствовавших.

На первом заседании ОНК нового созыва присутствовали новые члены наблюдательной комиссии (25 человек), часть состава ОНК III созыва, представители ГУФСИН, прокуратуры, Общественной палаты края, а также Уполномоченный по правам человека Валерий Розов. Представители Общественной палаты вручили новым членам ОНК мандаты.

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