За сутки в Приморье зафиксировано 15 пожаров

Термических аномалий не выявлено

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В течение суток в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа по тушению 15 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморью Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: во Владивостокском и Арсеньевском городских округах, а также в Михайловском муниципальном районе – ликвидация пожара в подъезде дома, расположенного на улице Луговая в городе Владивостоке; тушение частного дома в городе Арсеньев на проезде Жуковского; ликвидация пожара в квартире дома, расположенного в селе Первомайское на улице Ленинская.

На тушении было задействовано 96 человек личного состава и 25 единиц техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС на территории Приморского края по состоянию на семь часов утра на территории Приморского края термические аномалии не выявлены.