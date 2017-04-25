Минздрав выступил против активной рекламы фастфуда

Рекламы быстрой еды в России станет меньше

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Минздрав предложил сократить формы рыночного продвижения фастфуда. Ограничения коснутся продуктов с высоким содержанием калорий, насыщенных жиров, трансжиров, сахара или соль – таких, как газировка, чипсы, шоколадные батончики и колбасные изделия, сообщает РИА VladNews. Об этом говорится в доработанном варианте Стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года. В первом варианте предлагалось просто сократить время и продолжительность рекламных роликов подобной продукции на телевидении. Сейчас Минздрав собирается распространить его и на другие формы рекламы. Предполагается, что эти меры позволят сократить смертность от неинфекционных заболеваний. Это совершенно адекватные меры, - заявил в эфире радио Sputnik директор НИИ Организации Здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

«Практически все страны мира обеспокоены вопросом доступа к быстрой еде, насыщенной углеводами, жирами. Есть два пути: либо тот путь, который сейчас выбирает Минздрав, ограничение рекламных роликов, второй путь - это введение акцизов. Во многих странах такие акцизы введены. Эти продукты питания стоят несколько дороже, чем здоровая пища. По второму пути идти, наверное, сейчас не совсем правильно для России, люди у нас не такие социально защищенные в плане своих доходов и возможностей. А вот снизить градус информационной активности самих компаний, производящих, или предлагающих подобного рода еду и услуги по предоставлению данной еды, я считаю, что вполне адекватная мера. Недалеко от нас находится Финляндия, которая еще несколько десятков лет назад забила тревогу в отношении сахарного диабета. Сейчас Финляндия - эталонная страна, по количеству лет, сколько живут больные диабетом, то есть, от постановки диагноза до летального исхода проходит очень большой промежуток времени. Мы не дотягиваем до показателей Финляндии по мужскому населению примерно 20 лет. Эти технологии уже известны во всем мире, мы за ними очень активно следим. Да, конечно, придется пережить какой-то дискомфорт тем, кто привык эту пищу употреблять, и компаниям, которые ее производят, придется перестраиваться. Но, если речь идет о здоровье нации, этим вопросом рано или поздно нужно будет заниматься, тем более, что 60% смертей в России - это смерти не от инфекционных заболеваний, это болезни системы кровообращения, онкология, диабет, пульмонология. А это все следствие неправильного образа жизни и питания», - рассказал эксперт.