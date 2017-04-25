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Приморцев ждет жаркий май

В крае дефицит осадков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В мае температура воздуха будет выше средних многолетних значений на 1-1,5о , сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета

Средняя месячная температура воздуха составит +12...+14о, в южных, восточных и местами в западных районах +6...+10о, что около средних многолетних значений и выше их на 1-1,5о. Такая же ситуация наблюдается и в апреле: температура выше нормы до 2-4 градусов. В июне также ожидается аномалия — температура воздуха выше многолетних значений на 1-1,5 градуса. 

"Скорее всего аномалия придет к нулю ориентировочно в июле", - сообщает Борис Кубай. 

Кроме того, в апреле, мае и июне будет наблюдаться дефицит осадков. Осадков за месяц выпадет около и меньше среднего многолетнего количества, на северо-востоке больше него.

"При этом мы предполагаем, что с вероятностью 65–70 % количество осадков в июле может достигнуть 2, а то и 3 месячных норм . Это ориентировочный прогноз", - говорит Борис Кубай.  

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