Приморцев ждет жаркий май

В крае дефицит осадков

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В мае температура воздуха будет выше средних многолетних значений на 1-1,5о , сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Средняя месячная температура воздуха составит +12...+14о, в южных, восточных и местами в западных районах +6...+10о, что около средних многолетних значений и выше их на 1-1,5о. Такая же ситуация наблюдается и в апреле: температура выше нормы до 2-4 градусов. В июне также ожидается аномалия — температура воздуха выше многолетних значений на 1-1,5 градуса.

"Скорее всего аномалия придет к нулю ориентировочно в июле", - сообщает Борис Кубай.

Кроме того, в апреле, мае и июне будет наблюдаться дефицит осадков. Осадков за месяц выпадет около и меньше среднего многолетнего количества, на северо-востоке больше него.

"При этом мы предполагаем, что с вероятностью 65–70 % количество осадков в июле может достигнуть 2, а то и 3 месячных норм . Это ориентировочный прогноз", - говорит Борис Кубай.