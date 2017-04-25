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Общество

Во вторник, 25 апреля, погоду в Приморье определяет циклон

Во Владивостоке облачно с прояснениями, без осадков, утром туман
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 апреля, погоду в Приморье определяет циклон. В крае переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди. На побережье утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+17 °C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11 °C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14...+16 °C.

В Находке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +11...+13 °C.

Источник: primpogoda.ru
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