Во вторник, 25 апреля, погоду в Приморье определяет циклон

Во Владивостоке облачно с прояснениями, без осадков, утром туман

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 апреля, погоду в Приморье определяет циклон. В крае переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди. На побережье утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+17 °C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11 °C.



В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14...+16 °C.



В Находке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +11...+13 °C.