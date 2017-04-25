Бензин в России дороже, чем в США, - Bloomberg

Рейтинг из 61 страны

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Аналитики информационного агентства Bloomberg провели сравнительный анализ средней цены галлона (3,79 литра) 95-го бензина в разных государствах. Выяснилось, что в США галлон стоит на один цент дешевле, чем в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Казалось бы, разница не такая большая. Но при этом стоит напомнит, что средняя месячная зарплата в Штатах составляет 3 263 доллара, а в России - 570 долларов. Таким образом, для граждан США горючее почти в шесть раз доступнее, чем для россиян.

Агентство Bloomberg пишет, что Россия - крупнейший добытчик нефти в мире. Поэтому здесь и горючее дешевле, чем во многих других странах. Наша страна занимает 11 место в рейтинге из 61 страны.

В Америке стоимость бензина стала ниже, когда Дональд Трамп отменил некоторые экологические законы и разрешил увеличить добычу нефти на территории страны. 10-е место в рейтинге из 61 страны.

Добавим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рост цен на бензин в нашей стране требует тотального контроля, поскольку в некоторых случаях повышение стоимости топлива происходит из-за злоупотреблений со стороны поставщиков нефтепродуктов, а также посредников.

Цены на галлон 95-го бензина в разных странах мира (в долларах):

Венесуэла - 0,01

Кувейт - 1,31

США - 2,57

Россия - 2,58

Пакистан - 2,64

Норвегия - 6,95

Гонконг - 7,23