Гороскоп на 25 апреля 09:02, 25 апреля Гороскоп на 25 апреля
Во вторник, 25 апреля, погоду в Приморье определяет циклон 08:53, 25 апреля Во вторник, 25 апреля, погоду в Приморье определяет циклон
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты 17:42, 24 апреля ​Политические скандалы в Приморье набирают обороты (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
09:22
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
09:22
Пластиковые отходы угрожают экологии
09:22
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
09:02
Гороскоп на 25 апреля
08:53
Во вторник, 25 апреля, погоду в Приморье определяет циклон
08:46
Доходы главы РЖД за год выросли в два раза
08:33
Чемпионат по конному спорту состоялся во Владивостоке Фото
08:04
Бензин в России дороже, чем в США, - Bloomberg
07:02
Две занимательные лекции пройдут в «Бук»
06:29
Квартирник МРЦ «Лампа»: место встречи талантливой молодежи Владивостока Фото
05:06
Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получили жители Владивостока
04:25
Гидрологическая ситуация в Приморье стабильная
03:09
Во Владивостоке приступили к обновлению дорожной разметки
02:12
Более 32 тысяч горожан приняли участие в общегородском субботнике Фото
01:20
Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока
00:08
Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля
Апрель, 24 понедельник
23:26
Выставка «Морская» откроется во Владивостоке
22:14
Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока
21:32
Во Владивостоке пройдут завершающие занятия экспресс-курса «Молодой управдом»
20:28
Безнадзорный выгул животных карается штрафом
19:11
«Библионочь» собрала сотни любителей чтения во Владивостоке Фото
18:51
Армяне Владивостока почтили память жертв геноцида Фото
18:27
Во Владивостоке импортера накажут за недостоверное декларирование
18:18
Тысячу квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владивостоке за выходные дни Фото
17:58
Роман Гвоздев ждет волну Эксклюзив
17:42
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
17:27
Во Владивостоке завершилась «Весенняя капель» Фото
17:13
Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон
17:00
Что будет с долларом в мае?
16:47
Волейбольная «Приморочка» завоевала «серебро» чемпионата России
16:42
В Приморье состоится горячая линия по защите от энцефалита
16:34
Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю Эксклюзив
16:17
За обман потребителей «Совкомбанк» оштрафовали в Приморье
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Бензин в России дороже, чем в США, - Bloomberg

Рейтинг из 61 страны
Фото: Avto25.ru Фото: Avto25.ru
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Аналитики информационного агентства Bloomberg провели сравнительный анализ средней цены галлона (3,79 литра) 95-го бензина в разных государствах. Выяснилось, что в США галлон стоит на один цент дешевле, чем в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Казалось бы, разница не такая большая. Но при этом стоит напомнит, что средняя месячная зарплата в Штатах составляет 3 263 доллара, а в России - 570 долларов. Таким образом, для граждан США горючее почти в шесть раз доступнее, чем для россиян.

Агентство Bloomberg пишет, что Россия - крупнейший добытчик нефти в мире. Поэтому здесь и горючее дешевле, чем во многих других странах. Наша страна занимает 11 место в рейтинге из 61 страны.

В Америке стоимость бензина стала ниже, когда Дональд Трамп отменил некоторые экологические законы и разрешил увеличить добычу нефти на территории страны. 10-е место в рейтинге из 61 страны.

Добавим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рост цен на бензин в нашей стране требует тотального контроля, поскольку в некоторых случаях повышение стоимости топлива происходит из-за злоупотреблений со стороны поставщиков нефтепродуктов, а также посредников.

Цены на галлон 95-го бензина в разных странах мира (в долларах):

Венесуэла - 0,01
Кувейт - 1,31
США - 2,57
Россия - 2,58
Пакистан - 2,64
Норвегия - 6,95
Гонконг - 7,23

comments powered by Disqus
Похожие новости
Две занимательные лекции пройдут в «Бук»
07:02, 25 апреля 2017 Две занимательные лекции пройдут в «Бук»

Вход свободный

Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получили жители Владивостока
05:06, 25 апреля 2017 Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получили жители Владивостока

Акция продлится до 9 мая

Гидрологическая ситуация в Приморье стабильная
04:25, 25 апреля 2017 Гидрологическая ситуация в Приморье стабильная

Возможны незначительные подъемы уровня воды

Во Владивостоке приступили к обновлению дорожной разметки
03:09, 25 апреля 2017 Во Владивостоке приступили к обновлению дорожной разметки

Адреса места проведения работ

Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока
01:20, 25 апреля 2017 Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока

Данный вопрос регулярно рассматривается в администрации Приморского края

Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля
00:08, 25 апреля 2017 Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля

Начало в 14 часов

Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока
22:14, 24 апреля 2017 Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока

Сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей