Бензин в России дороже, чем в США, - Bloomberg

Аналитики информационного агентства Bloomberg провели сравнительный анализ средней цены галлона (3,79 литра) 95-го бензина в разных государствах. Выяснилось, что в США галлон стоит на один цент дешевле, чем в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Казалось бы, разница не такая большая. Но при этом стоит напомнит, что средняя месячная зарплата в Штатах составляет 3 263 доллара, а в России - 570 долларов. Таким образом, для граждан США горючее почти в шесть раз доступнее, чем для россиян.
Агентство Bloomberg пишет, что Россия - крупнейший добытчик нефти в мире. Поэтому здесь и горючее дешевле, чем во многих других странах. Наша страна занимает 11 место в рейтинге из 61 страны.
В Америке стоимость бензина стала ниже, когда Дональд Трамп отменил некоторые экологические законы и разрешил увеличить добычу нефти на территории страны. 10-е место в рейтинге из 61 страны.
Добавим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рост цен на бензин в нашей стране требует тотального контроля, поскольку в некоторых случаях повышение стоимости топлива происходит из-за злоупотреблений со стороны поставщиков нефтепродуктов, а также посредников.
Цены на галлон 95-го бензина в разных странах мира (в долларах):
Венесуэла - 0,01
Кувейт - 1,31
США - 2,57
Россия - 2,58
Пакистан - 2,64
Норвегия - 6,95
Гонконг - 7,23