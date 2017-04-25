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Фоторепортажи

Чемпионат по конному спорту состоялся во Владивостоке

Соревнования прошли в дисциплине конкур
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

23 апреля, во Владивостоке в школе верховой езды «Rosso» (ул. Луговая, 34, строение 1, парк «Минный городок») прошёл чемпионат города по конному спорту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Решимость, волю к победе и искусство управления лошадью продемонстрировали 104 спортсмена из шести конноспортивных клубов Владивостока, Уссурийска и Хабаровска.

Соревнования прошли в дисциплине конкур: команде – наезднику и лошади – предстояло преодолеть до 8 барьеров высотой от 65 до 110 сантиметров 4-х маршрутов, расположенных на конкурном поле.

«Все спортсмены справились с поставленной задачей, - отметил организатор мероприятия директор школы верховой езды «Rosso» Александр Иванов. - Однако каждому клубу есть над чем поработать, спортсмены и тренеры зафиксировали ошибки и недочёты, которые будут исправлять к следующему чемпионату».

Напомним, данный турнир проводится в целях популяризации и развития конного спорта во Владивостоке, пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства, выявление сильнейших начинающих спортсменов города. Организатор чемпионата - школа верховой езды «Rosso» при поддержке администрации Владивостока.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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