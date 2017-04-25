​Политические скандалы в Приморье набирают обороты 17:42, 24 апреля ​Политические скандалы в Приморье набирают обороты (Эксклюзив)
Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон 17:13, 24 апреля Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон
Что будет с долларом в мае? 17:00, 24 апреля Что будет с долларом в мае?
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
07:51
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
07:51
Пластиковые отходы угрожают экологии
07:51
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
07:02
Две занимательные лекции пройдут в «Бук»
06:29
Квартирник МРЦ «Лампа»: место встречи талантливой молодежи Владивостока Фото
05:06
Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получили жители Владивостока
04:25
Гидрологическая ситуация в Приморье стабильная
03:09
Во Владивостоке приступили к обновлению дорожной разметки
02:12
Более 32 тысяч горожан приняли участие в общегородском субботнике Фото
01:20
Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока
00:08
Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля
Апрель, 24 понедельник
23:26
Выставка «Морская» откроется во Владивостоке
22:14
Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока
21:32
Во Владивостоке пройдут завершающие занятия экспресс-курса «Молодой управдом»
20:28
Безнадзорный выгул животных карается штрафом
19:11
«Библионочь» собрала сотни любителей чтения во Владивостоке Фото
18:51
Армяне Владивостока почтили память жертв геноцида Фото
18:27
Во Владивостоке импортера накажут за недостоверное декларирование
18:18
Тысячу квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владивостоке за выходные дни Фото
17:58
Роман Гвоздев ждет волну Эксклюзив
17:42
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
17:27
Во Владивостоке завершилась «Весенняя капель» Фото
17:13
Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон
17:00
Что будет с долларом в мае?
16:47
Волейбольная «Приморочка» завоевала «серебро» чемпионата России
16:42
В Приморье состоится горячая линия по защите от энцефалита
16:34
Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю Эксклюзив
16:17
За обман потребителей «Совкомбанк» оштрафовали в Приморье
16:06
​«Дачный бум» сделал доброе дело в Приморье Фото
16:03
Движение в центре Владивостока снова перекроют Адреса
15:59
Как укреплять отношения на разных этапах брака?
15:52
Пожилая автоледи сбила 10-летнего велосипедиста Эксклюзив
15:44
На дорогах Владивостока в выходные пострадали шесть человек Эксклюзив
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Две занимательные лекции пройдут в «Бук»

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Завтра, 25 апреля, в 17:30 в молодежной библиотеке «Бук» (улица Светланская, 55) поговорят на тему информационной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Проведет лекцию студент кафедры информационной безопасности МГУ им. Невельского Александр Устинов.

На встрече все желающие смогут узнать:

  • какое законодательство в сфере информационной безопасности существует в России;
  • какие существуют угрозы для информационной безопасности;
  • какие методы и средства защиты информации используют в России и за рубежом.

    • В этот же день, 25 апреля, в 19 часов в «Бук» состоится семинар «PRO резюме». В рамках проекта все желающие узнают, от чего зависит успех соискателя, как грамотно составить резюме и привлечь внимание работодателя. Семинар проведет заместитель директора по администрированию компании 2ГИС в Приморском крае Ольга Гайдышева.

    На лекции все желающие смогут узнать:

    основные правила составления резюме;

    что в первую очередь привлекает внимание работодателя и как его заинтересовать;

    типичные ошибки кандидатов.

    Владивостокская централизованная библиотечная система и администрация города приглашает всех желающих посетить интересные и полезные лекции. Вход свободный.

    comments powered by Disqus
    Похожие новости
    Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получили жители Владивостока
    05:06, 25 апреля 2017 Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получили жители Владивостока

    Акция продлится до 9 мая

    Гидрологическая ситуация в Приморье стабильная
    04:25, 25 апреля 2017 Гидрологическая ситуация в Приморье стабильная

    Возможны незначительные подъемы уровня воды

    Во Владивостоке приступили к обновлению дорожной разметки
    03:09, 25 апреля 2017 Во Владивостоке приступили к обновлению дорожной разметки

    Адреса места проведения работ

    Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока
    01:20, 25 апреля 2017 Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока

    Данный вопрос регулярно рассматривается в администрации Приморского края

    Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля
    00:08, 25 апреля 2017 Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля

    Начало в 14 часов

    Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока
    22:14, 24 апреля 2017 Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока

    Сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей

    Во Владивостоке пройдут завершающие занятия экспресс-курса «Молодой управдом»
    21:32, 24 апреля 2017 Во Владивостоке пройдут завершающие занятия экспресс-курса «Молодой управдом»

    24 и 26 апреля в 18:30