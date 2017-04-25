Две занимательные лекции пройдут в «Бук»

Завтра, 25 апреля, в 17:30 в молодежной библиотеке «Бук» (улица Светланская, 55) поговорят на тему информационной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Проведет лекцию студент кафедры информационной безопасности МГУ им. Невельского Александр Устинов.
На встрече все желающие смогут узнать:
В этот же день, 25 апреля, в 19 часов в «Бук» состоится семинар «PRO резюме». В рамках проекта все желающие узнают, от чего зависит успех соискателя, как грамотно составить резюме и привлечь внимание работодателя. Семинар проведет заместитель директора по администрированию компании 2ГИС в Приморском крае Ольга Гайдышева.
На лекции все желающие смогут узнать:
основные правила составления резюме;
что в первую очередь привлекает внимание работодателя и как его заинтересовать;
типичные ошибки кандидатов.
Владивостокская централизованная библиотечная система и администрация города приглашает всех желающих посетить интересные и полезные лекции. Вход свободный.