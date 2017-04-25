Две занимательные лекции пройдут в «Бук»

Вход свободный

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Завтра, 25 апреля, в 17:30 в молодежной библиотеке «Бук» (улица Светланская, 55) поговорят на тему информационной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Проведет лекцию студент кафедры информационной безопасности МГУ им. Невельского Александр Устинов.

На встрече все желающие смогут узнать:

какое законодательство в сфере информационной безопасности существует в России;

какие существуют угрозы для информационной безопасности;

какие методы и средства защиты информации используют в России и за рубежом.

В этот же день, 25 апреля, в 19 часов в «Бук» состоится семинар «PRO резюме». В рамках проекта все желающие узнают, от чего зависит успех соискателя, как грамотно составить резюме и привлечь внимание работодателя. Семинар проведет заместитель директора по администрированию компании 2ГИС в Приморском крае Ольга Гайдышева.

На лекции все желающие смогут узнать:

основные правила составления резюме;

что в первую очередь привлекает внимание работодателя и как его заинтересовать;

типичные ошибки кандидатов.

Владивостокская централизованная библиотечная система и администрация города приглашает всех желающих посетить интересные и полезные лекции. Вход свободный.