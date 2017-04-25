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Фоторепортажи

Квартирник МРЦ «Лампа»: место встречи талантливой молодежи Владивостока

Среди исполнителей - в основном владивостокцы
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Очередная встреча квартирника «Лампа» состоялась во Владивостоке 21 апреля в музыкальной студии МКУ «Молодежный ресурсный центр», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. «Домашний концерт» для всех собравшихся дали группы Kotowski и Pill Couple. Специальным гостем вечера стал заслуженный деятель искусств РФ, актёр театра и кино Виктор Галкин.

Квартирник «Лампа» создан чтобы объединить всех любителей музыки. Его организатор – Молодежный ресурсный центр. Среди исполнителей - в основном владивостокцы, которые только начинают музыкальную карьеру.

Открыл вечер Виктор Галкин: «Поэты и музыканты знают: вдохновение может прийти когда угодно, даже посреди ночи. И важно записать пришедшие мысли, потому что уже на утро они могут забыться. Конечно, профессионалы могут писать стихи «по расписанию». Но этому они учатся годами».

Ответив на все интересующие вопросы, приглашенный гость уступил сцену молодым музыкантам.

Ребята исполнили как собственные, так и известные песни, и даже песни в жанре «инди».

«На квартирник мы с сыном пришли впервые, – поделился после концерта зритель Евгений Степаненко. – Честно говоря, мой Егор, которому скоро исполнится 11 лет, не очень хотел на него идти. Но после концерта его было не увести домой! Сам он музыкой занимается с шести лет, учится играть на классической гитаре. А здесь он увидел электрогитару и даже поиграл на ней. Столько положительных впечатлений испытал сын за один вечер, чему я очень рад».

Следующий квартирник «Лампа» состоится 19 мая. Немного позже на сайте mrc-vlad.ru и на страницах в социальных сетях МРЦ: «ВКонтакте», Instagram (@mrc_vladivostok) будет информация об исполнителях.

Музыкальная студия Молодежного ресурсного центра, где проходят квартирники «Лампа», расположена по ул. Шилкинской, 19, стр. 2. Участие в мероприятии бесплатное. Артисты, желающие выступить в «Лампе», могут подать заявку по телефонам 222-22-94 или 89143343655, Игорь Чеботарев, специалист МРЦ.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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