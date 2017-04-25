Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получили жители Владивостока

Акция продлится до 9 мая

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Приморье 24 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Волонтеры раздавали символы Великой Победы на центральной площади Владивостока с 13.00 до 14.00.

«Узнать ребят можно будет по ярким жилеткам с логотипом регионального отделения Всероссийского общественного движения “Волонтеры Победы”. Ребята не только раздадут георгиевские ленточки всем желающим, но и расскажут, как их правильно носить. Сегодня планируется раздать около 500 символов Великой Победы», – отметили специалисты.

Акция продолжится в Приморье до самого Дня Победы. Традиционно волонтеры будут раздавать Георгиевские ленточки в крупных торговых центрах Владивостока. Информацию об аналогичных акциях в других городах Приморья жители края узнают из сообщений в СМИ.

Отметим, цветовая гамма символа Победы символизирует дым и пламя – знак личной доблести и славы солдата Великой Отечественной войны. В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточку – условный символ военной славы к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.