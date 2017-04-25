Возможны незначительные подъемы уровня воды

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Гидрологическая ситуация в Приморье стабильная, на реках наблюдается спад воды первой волны весеннего половодья от снеготаяния, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. На большинстве рек края сохраняется весенняя повышенная водность.

Уровни воды преимущественно ниже отметок выхода воды на пойму на 0,5-1,6 м, на отдельных участках рек южных и северных районов края - до 2,3 м. Небольшое подтопление пониженных мест, ежегодной повторяемости, отмечается в нижнем течении рек бассейна озера Ханка.

В ближайшие трое суток существенных изменений в режиме рек не ожидается. В связи с прогнозируемыми небольшими и умеренными дождями на отдельных участках рек края возможны незначительные подъемы уровня воды до 0,3 м.