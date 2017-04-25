Во Владивостоке приступили к обновлению дорожной разметки

Адреса места проведения работ

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступили к нанесению дорожной разметки на городских магистралях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сплошные и прерывистые горизонтальные линии, а также жёлто-белые зебры наносят краской со световозвращающими элементами.

Разметка проезжей части прерывистой и сплошной линиями, а также двойной сплошной появилась на улицах Калинина, Олега Кошевого, Луцкого, Суханова, Уборевича, Фонтанной, на Океанском проспекте. Далее работы будут проведены по Партизанскому проспекту, на кольце Инструментального завода и гоголевской развязке, Светланской, Алеутской и другим.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности граждан и предупреждения травматизма начались работы по обновлению разметки типа «зебра». Жёлто-белые «зебры» появились на ул. Фонтанной, Алеутской, Олега Кошевого, Луцкого и другим.