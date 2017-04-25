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Фоторепортажи

Более 32 тысяч горожан приняли участие в общегородском субботнике

Высажено около 400 деревьев, более 100 кустарников и 3000 цветов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

По информации административно-территориальных управлений районов Владивостока, на общегородской субботник, прошедший в минувшую субботу, 22 апреля, вышло более 32 тысяч горожан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. К работе по уборке территорий было привлечено более 120 единиц спецтехники. Совместными усилиями горожан и коммунальных служб было собрано и вывезено на полигон для дальнейшей утилизации более 5 тысяч кубометров мусора.

Во время субботника было покрашено порядка 120 детских и 117 бельевых площадок, более 850 контейнеров, почти 450 скамеек и более 150 урн. Также было покрашено более 3000 метров заборов и почти 4000 метров леерного ограждения.

Отметим, по итогам субботника на территории Владивостока было высажено около 400 деревьев, более 100 кустарников и 3000 цветов. 

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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