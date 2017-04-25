​Политические скандалы в Приморье набирают обороты 17:42, 24 апреля ​Политические скандалы в Приморье набирают обороты (Эксклюзив)
Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон 17:13, 24 апреля Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон
Что будет с долларом в мае? 17:00, 24 апреля Что будет с долларом в мае?
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
01:47
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
01:47
Пластиковые отходы угрожают экологии
01:47
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
01:20
Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока
00:08
Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля
Апрель, 24 понедельник
23:26
Выставка «Морская» откроется во Владивостоке
22:14
Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока
21:32
Во Владивостоке пройдут завершающие занятия экспресс-курса «Молодой управдом»
20:28
Безнадзорный выгул животных карается штрафом
19:11
«Библионочь» собрала сотни любителей чтения во Владивостоке Фото
18:51
Армяне Владивостока почтили память жертв геноцида Фото
18:27
Во Владивостоке импортера накажут за недостоверное декларирование
18:18
Тысячу квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владивостоке за выходные дни Фото
17:58
Роман Гвоздев ждет волну Эксклюзив
17:42
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
17:27
Во Владивостоке завершилась «Весенняя капель» Фото
17:13
Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон
17:00
Что будет с долларом в мае?
16:47
Волейбольная «Приморочка» завоевала «серебро» чемпионата России
16:42
В Приморье состоится горячая линия по защите от энцефалита
16:34
Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю Эксклюзив
16:17
За обман потребителей «Совкомбанк» оштрафовали в Приморье
16:06
​«Дачный бум» сделал доброе дело в Приморье Фото
16:03
Движение в центре Владивостока снова перекроют Адреса
15:59
Как укреплять отношения на разных этапах брака?
15:52
Пожилая автоледи сбила 10-летнего велосипедиста Эксклюзив
15:44
На дорогах Владивостока в выходные пострадали шесть человек Эксклюзив
15:36
Во Владивостоке в ДТП пострадал байкер Эксклюзив
15:23
​Жители Приморья незаконно вырубают леса
15:04
Во Владивостоке ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Нейбута Эксклюзив
14:48
На жд путях во Владивостоке сбили женщину Эксклюзив
14:32
Водитель микроавтобуса пострадал в серьезной аварии во Владивостоке Эксклюзив
14:25
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока

Данный вопрос регулярно рассматривается в администрации Приморского края
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Вопросы погашения задолженности по арендной плате на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вела совещание заместитель главы администрации Наталья Зубова.

В обсуждении вопроса приняли участие специалисты администрации города, а также департамента земельных и имущественных отношений Приморского края. Основная цель совещания - разработка мероприятий по организации совместной работы департамента земельных и имущественных отношений Приморского края и администрации города Владивостока по взысканию недоимки по арендным платежам.

Как сообщила Наталья Зубова, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края является одним из основных администраторов неналоговых доходов бюджета Владивостокского городского округа. В 2016 году доля департамента в неналоговых доходах города Владивостока составила 52%, в том числе по арендной плате - 39,4%, по продаже земельных участков - 12,5%.

К сожалению, в последнее время существенно выросла задолженность по арендной плате по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, администратором которых является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. С 2012 года задолженность по арендной плате выросла с 3,3 млрд. руб. до 6,09 млрд. руб.

Данный вопрос регулярно рассматривается в администрации Приморского края, на заседаниях комитета по бюджету, налогам и финансам и Думы города Владивостока.

Как сообщил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов, рост задолженности объясняется в том числе тем, что с 2011 года в связи с изменением кадастровой стоимости земли изменилась и арендная плата за землю. Сейчас департамент ведет активную претензионнную работу с должниками, подает исковые заявления в суд.

В ходе совещания была достигнута договоренность о совместной работе администраций города и края по подготовке и направлению исковых заявлений в арбитражные суды и суды общей юрисдикции по взысканию задолженности по арендной плате, неосновательного обогащения, расторжению договоров аренды земельных участков, освобождению земельных участков, о понуждении правообладателей здания, сооружения или помещений в них заключить договор аренды земельного участка, на котором расположены такие здания, сооружения.

Опыт такой совместной работы уже есть. Так, в адрес администрации города от департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в 2016 году поступили сформированные пакеты документов с целью подачи исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по арендной плате и пени на сумму 3,3 млн. рублей. Правовым управлением администрации г. Владивостока от имени департамента были подготовлены и поданы в суд исковые заявления. Решениями Арбитражного суда Приморского края в пользу департамента с ответчиков взысканы денежные средства на общую сумму в размере 2,8 млн. рублей. Исполнительные листы были направлены в адрес департамента. На совещании отметили, что подобную работу необходимо продолжить.

Кроме того, управлением градостроительства и архитектуры администрации города для департамента земельных и имущественных отношений Приморского края проведено 68 обследований земельных участков, расположенных на территории Владивостокского городского округа.

Напомним, работа по пополнению доходной части бюджета ведется администрацией Владивостока в постоянном режиме в рамках плана мероприятий по увеличению доходной части бюджета, а также плана мероприятий по расширению налоговой базы по имущественным налогам.

С целью пополнения доходной части бюджета в администрации города Владивостока созданы и работают 2 межведомственные комиссии: по налоговой и социальной политике при главе города и по мобилизации доходов в бюджет города. За 2016 год проведено 249 заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по арендной плате за землю составила 10,1 млн. рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля
00:08, 25 апреля 2017 Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля

Начало в 14 часов

Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока
22:14, 24 апреля 2017 Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока

Сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей

Во Владивостоке пройдут завершающие занятия экспресс-курса «Молодой управдом»
21:32, 24 апреля 2017 Во Владивостоке пройдут завершающие занятия экспресс-курса «Молодой управдом»

24 и 26 апреля в 18:30

Безнадзорный выгул животных карается штрафом
20:28, 24 апреля 2017 Безнадзорный выгул животных карается штрафом

Жительница Владивостока уже оштрафована

Тысячу квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владивостоке за выходные дни
18:18, 24 апреля 2017 Тысячу квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владивостоке за выходные дни

В первую очередь ремонт начался на центральных улицах города

Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон
17:13, 24 апреля 2017 Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон

Ожидаются осадки в виде снега и дождя

Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю
16:34, 24 апреля 2017 Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю

В 10 ДТП пострадали 13 человек