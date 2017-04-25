Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока

Данный вопрос регулярно рассматривается в администрации Приморского края

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Вопросы погашения задолженности по арендной плате на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вела совещание заместитель главы администрации Наталья Зубова.

В обсуждении вопроса приняли участие специалисты администрации города, а также департамента земельных и имущественных отношений Приморского края. Основная цель совещания - разработка мероприятий по организации совместной работы департамента земельных и имущественных отношений Приморского края и администрации города Владивостока по взысканию недоимки по арендным платежам.

Как сообщила Наталья Зубова, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края является одним из основных администраторов неналоговых доходов бюджета Владивостокского городского округа. В 2016 году доля департамента в неналоговых доходах города Владивостока составила 52%, в том числе по арендной плате - 39,4%, по продаже земельных участков - 12,5%.

К сожалению, в последнее время существенно выросла задолженность по арендной плате по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, администратором которых является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. С 2012 года задолженность по арендной плате выросла с 3,3 млрд. руб. до 6,09 млрд. руб.

Данный вопрос регулярно рассматривается в администрации Приморского края, на заседаниях комитета по бюджету, налогам и финансам и Думы города Владивостока.

Как сообщил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов, рост задолженности объясняется в том числе тем, что с 2011 года в связи с изменением кадастровой стоимости земли изменилась и арендная плата за землю. Сейчас департамент ведет активную претензионнную работу с должниками, подает исковые заявления в суд.

В ходе совещания была достигнута договоренность о совместной работе администраций города и края по подготовке и направлению исковых заявлений в арбитражные суды и суды общей юрисдикции по взысканию задолженности по арендной плате, неосновательного обогащения, расторжению договоров аренды земельных участков, освобождению земельных участков, о понуждении правообладателей здания, сооружения или помещений в них заключить договор аренды земельного участка, на котором расположены такие здания, сооружения.

Опыт такой совместной работы уже есть. Так, в адрес администрации города от департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в 2016 году поступили сформированные пакеты документов с целью подачи исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по арендной плате и пени на сумму 3,3 млн. рублей. Правовым управлением администрации г. Владивостока от имени департамента были подготовлены и поданы в суд исковые заявления. Решениями Арбитражного суда Приморского края в пользу департамента с ответчиков взысканы денежные средства на общую сумму в размере 2,8 млн. рублей. Исполнительные листы были направлены в адрес департамента. На совещании отметили, что подобную работу необходимо продолжить.

Кроме того, управлением градостроительства и архитектуры администрации города для департамента земельных и имущественных отношений Приморского края проведено 68 обследований земельных участков, расположенных на территории Владивостокского городского округа.

Напомним, работа по пополнению доходной части бюджета ведется администрацией Владивостока в постоянном режиме в рамках плана мероприятий по увеличению доходной части бюджета, а также плана мероприятий по расширению налоговой базы по имущественным налогам.

С целью пополнения доходной части бюджета в администрации города Владивостока созданы и работают 2 межведомственные комиссии: по налоговой и социальной политике при главе города и по мобилизации доходов в бюджет города. За 2016 год проведено 249 заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по арендной плате за землю составила 10,1 млн. рублей.