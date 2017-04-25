Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля

Начало в 14 часов

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В предстоящую пятницу, 28 апреля, во Владивостоке состоится завершающая лекция по садоводству, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Занятие будет посвящено выращиванию абрикосов и персиков.

«В преддверии дачного сезона Союз садоводов при поддержке администрации города провел серию познавательных занятий по овощеводству и садоводству. Занятия проходили по пятницам и субботам, - рассказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации Владивостока. - Во время занятия садоводы и огородники смогли узнать от специалистов много нового и интересного, а также поделиться опытом с другими дачниками».

Лекция, посвященная абрикосам и персикам, пройдёт в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15, 2 этаж). Посетить занятие могут все желающие. Вход свободный.

Начало в 14 часов.