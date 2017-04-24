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Фоторепортажи

Армяне Владивостока почтили память жертв геноцида

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Ежегодно 24 апреля в Армении и в армянских диаспорах отмечается как День памяти невинных жертв геноцида 1915 года, когда Османская Турция начала массовые уничтожения армян, продолжавшиеся несколько лет. Геноцид был организован турецкими правителями при поддержке императорской Германии и при попустительстве западных стран. 

В 1894-1896 годах в Турции было организовано уничтожение более чем 300 тысяч армян. В 1909 году в Адане и его окрестностях было убито 30 тысяч армян. 24 апреля 1915 года была арестована первая группа армянской интеллигенции. Далее последовали многочисленные аресты. За короткий период число арестованных достигло порядка 800 человек. Всех их погнали в Анатолию и зверски убили. В результате геноцида 1915 года было уничтожено около полутора миллионов армян, со своих земель было депортировано все армянское население Западной Армении. 

Армяне Владивостока почтили память погибших собратьев, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, 15 апреля у апостольской армянской церкви Сруб Геворг в приморской столице был установлен памятник жертвам геноцида армян 1915-1923 годов - с надписью на армянском и английском языках: "мы помним апрель 1915".

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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