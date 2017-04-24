Во Владивостоке импортера накажут за недостоверное декларирование

Государство недосчиталось на ввезенном товаре почти 40 тысяч рублей

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Одним участником внешнеэкономической деятельности на Первомайский пост Владивостокской таможни была подана электронная декларация, в которой заявлен товар – уплотнитель щеточный для алюминиевых окон, в количестве 1 244 000 метров в 815 коробках; по результатам таможенной экспертизы было установлено, что представленные образцы являются готовым изделием – ленточными уплотнителями в рулонах, которые после разрезания используются при изготовлении дверей шкафов-купе, а также алюминиевых систем остекления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Неполное заявление участником ВЭД сведений о технологии производства уплотнителя привело к заявлению им недостоверного классификационного кода товара ТН ВЭД ЕАЭС (для которого предусмотрена более низкая ставка ввозной таможенной пошлины – 9,2% вместо 12% от таможенной стоимости). Это послужило основанием для занижения таможенных платежей на 38,9 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.2 КоАП России; наказание - штраф от половины до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров или без таковой либо конфискация товаров.

С начала текущего года по ч. 2. ст. 16.2 КоАП РФ Владивостокской таможней возбуждено 43 дела по фактам недостоверного заявлению кода ТН ВЭД ЕАЭС, сумма недобора по которым составила 40 млн рублей.