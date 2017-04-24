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Культура

Роман Гвоздев ждет волну

Во Владивостоке открылась выставка морских акварелей 
Фото: Елена Кищик, РИА VladNews Фото: Елена Кищик, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Художник Роман Гвоздев представил во Владивостоке персональную выставку морских акварельных пейзажей «Я просто жду свою волну…», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Корреспонденту удалось встретиться с художником во время подготовки выставки, ещё до открытия. "Для меня это ни в коем случае не профессия, - признался Роман, - а образ жизни. У меня нет дипломов о художественном образовании, нет наград, я не являюсь членом Союза художников. Но зато я могу с радостью предложить вам собственный творческий взгляд на акварель и по-настоящему «живое море»".

Роман Гвоздев – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Его основная работа связана с этнографией, этнологией и антропологией. Лишь два с половиной года назад он попробовал писать акварелью – совпали многочисленные обстоятельства.

Акварель считается сложным жанром, который требует особого мастерства. Требует постоянного контроля и свободного владения кистью, и лишь постоянная практика позволяет художнику со временем научиться прогнозировать поведение краски.

«Я с детства рисовал море. Оно мне нравилось всегда. Это было одной из основных идей, - рассказал художник. - На выставке есть несколько моих детских работ.

Сначала писал маслом. И считал, что акварель бледная краска…Близкий друг подарил акварельные кисточки… В том же месяце на просторах интернета нашёл насыщенную акварель, которой можно писать живую волну и понял – надо пробовать. Когда написал первую картину акварелью, понял, что это моё. Решил, что буду готовить выставку.

Оценки моих работ профессиональными художниками достаточно противоречивые. Забавно, что некоторые работы, которые я считаю удавшимися, они таковыми не считают, а те которые мне порой кажутся проходными – напротив удачными. Ясно, что у всех своё видение.

Но если раньше для реализации моих идей мне не хватала каких-то технических средств, то сейчас это не так. Всё что я делаю, когда работаю над картиной, сделано намеренно. Но я, конечно, каждый раз осваиваю новые приёмы. Каждая картина – это что-то новое для меня».

На выставке также представлено 16 разных картин, изображающих одну и ту же бухту в разное время и в разных состояниях. По словам Романа, будучи внимательным, даже сидя на одном месте можно бесконечно получать новые эмоции и впечатления.

Выставка «Я просто жду свою волну…», проходит на территории «Старого дворика ГУМа» в антикафе «Третье место» и продлится до 21 мая,.

Автор фоторепортажа: Елена Кищик, РИА VladNews

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