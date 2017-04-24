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Общество

Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон

Ожидаются осадки в виде снега и дождя
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Во вторник, 25 апреля, погоду ухудшит циклонический вихрь, который будет смещаться над Приморьем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Ночью и днем пройдут небольшие и умеренные дожди. Также ночью в горных районах северо-востока края возможен мокрый снег. 

Температура воздуха ночью в основном положительная +2...+9 °C и только на северо-востоке понизится до -3 °C. Максимальная температура днем +4...+11 °C в западных и центральных районах до +17 °C. 

Во Владивостоке ночью облачно, дождь, местами туман. Ночью сохранится сильный ветер, температура воздуха +3...+5 °C. Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Утром местами туман. Максимальная температура +9...+11 °C.

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