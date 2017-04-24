Что будет с долларом в мае?

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Где выгодно купить валюту во Владивостоке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.23 рубля, а евро- 60.31 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. 

Американская валюта за выходные дни снизила свои позиции, однако аналитики сообщают, что радоваться пока рано. Рубль продолжает терять свои сильные позиции, а курс на его укрепление, по прогнозам финансистов, начнется только в конце мая.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдем! за 56.70 рублей, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 55.75 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Приморье за 60.90 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 60.05 рубля за один евро.

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