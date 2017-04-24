В Приморье состоится горячая линия по защите от энцефалита

С 1 по 15 мая

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В связи с наступлением на территории Приморского края сезона инфекций, передающихся клещами с 1 по 15 мая ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведет тематическую горячую линию «Профилактика клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По телефону горячей линии Вы можете узнать:

- где сделать прививки против клещевого энцефалита

- как правильно сделать прививки против клещевого энцефалита

- где можно исследовать клеща на клещевые инфекции

- как можно защититься от клещевых инфекций

ТЕЛЕФОН: 8-914-072-42-17.