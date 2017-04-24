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Спорт

Волейбольная «Приморочка» завоевала «серебро» чемпионата России

В последнем матче была разгромлена нижегородская «Спарта»
Фото: ВК Фото: ВК "Приморочка"
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Волейбольная «Приморочка» провела последний матч на чемпионата Высшей лиги «А». Поединком в Нижнем Новгороде наша команда завершила самый успешный сезон в истории клуба.

В гостях приморская команда со счетом 3:0 обыграла «Спарту» и по окончанию встречи на площадке СК «Северная Звезда» получила серебряные медали Высшей лиги «А», сообщает корреспондент РИА VladNews по итогам видеотрасляции игры и вручения заслуженных медалей.

Счет по партиям 0:3, по сетам - 20:25, 25:27, 19:25.

- Игра была близка к той, к которой мы стремимся. Нормально подавали, сбили прием и блок работал. Работало все: и с краев атаковали, и первым темпом. За счет своей игры и победили, - рассказал по итогам матча и всего сезона главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Конечно, доволен итоговым результатом. В этом сезоне подобрали хорошую команду, дружную, и за счет коллективной работы и добились такого результата – стали серебряными призерами Высшей лиги «А».

Чемпионом Высшей лиги «А» в сезоне 2016/17 стала череповецкая «Северянка», «бронза» у курского «Политеха».

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