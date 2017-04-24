Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю

В 10 ДТП пострадали 13 человек

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшую неделю произошла 474 авария, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 276 ДТП с материальным ущербом. Участники 79 столкновений ТС обошлись составлением европротоколов. В 10 ДТП пострадали 13 человек.

Зарегистрировано 1905 нарушений ПДД. Так, в отношении водителей в приморской столице составлено 162 протокола по фактам не предоставления преимущества пешеходам, 92 - из-за не пристегнутых несовершеннолетних, 45 - по тонировке, а также 387 - по нарушению правил парковки.

Инспекторы ДПС остановили 82 пьяных автолюбителя, 78 превысивших скорость и 18 выехавших на "встречку". На штраф-стоянку доставлено 346 автомобилей. Составлено 75 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ.

Пешеходы нарушили ПДД 272 раза, водители автобусов - 35 и такси - 88 раз.

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