За обман потребителей «Совкомбанк» оштрафовали в Приморье

Проверка прошла из-за массы жалоб на банк

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье "Совкомбанк" оштрафовали на 45 тысяч рублей - за нарушение прав потребителей при заключении кредитных договоров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Этот факт вскрылся при внеплановой документарной проверке по многочисленным жалобам клиентов банка.

Установлено, что в договорах были включены условия, ущемляющие права потребителя. Кроме того, гражданам не предоставлялась полная и достоверная информация при заключении договоров кредитования, а также имел место обман потребителей относительно существа возникающих правоотношений.

В отношении юрлица были составлены административные протоколы:

- по ч. 1 ст. 14. 7 КоАП РФ (заключен договор потребительского кредита на сумму 4999 рублей с выдачей банковской карты для использования в соответствии с целями потребительского кредита. На счет потребителя были зачислены денежные средства в размере 4999 рублей и в тот же день с ее счета произошло удержание комиссии за карту Gold в размере 4999 рублей за выпуск и оформление банковской карты, т.е. выдача денежных средств на руки потребителю либо перевод средств на банковскую карту изначально и не подразумевался;

- по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ – потребителям не раскрыта полная и достоверная информация о стоимости, об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита;

- по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ – в кредитных договорах предусмотрено право банка на изменение Общих условий Договора потребительского кредита в одностороннем порядке без доведения информации об этом до сведения заемщиков.

По результатам рассмотрения указанных протоколов, Роспотребнадзором вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 45 000 тысяч рублей.

Не согласившись с указанными постановлениями, "Совкомбанк" обжаловал их в Арбитражный суд Приморья.

Постановления административного органа суд оставил в силе без изменений, и решения вступили в законную силу.