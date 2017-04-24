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Культура

Выставка «Морская» откроется во Владивостоке

Вход свободный
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Завтра, 25 апреля, во Владивостоке состоится открытие выставки «Морская», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В экспозиции, которая развернётся в здании краевого отделения Союза художников России (ул. Алеутская, 14а), будут представлены работы более 100 авторов. Торжественная церемония открытия пройдёт в 17 часов.

Выставка посвящена 200-летию со дня рождения известного художника-мариниста Ивана Айвазовского. Посетители увидят работы художников старшего поколения, например, Ивана Рыбачука, Кирилла Шебеко, Тимофея Кушнарёва, а также начинающих авторов.

Организаторы мероприятия – краевое отделение Союза художников России и управление культуры администрации Владивостока – приглашают на выставку жителей и гостей города. Вход свободный.

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