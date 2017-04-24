Более 200 участников Великой Отечественной войны уже получили подарки от администрации Владивостока

Сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжают вручать подарки участникам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На сегодняшний день подарки получили уже 205 ветеранов.

Участники Великой Отечественной войны получают в подарок сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей. Всего в этом году подарки от администрации получат порядка 480 человек.

Напомним, что решение о подарках в виде сертификатов было принято по ходатайству городского совета ветеранов. Подарки вручаются на предпраздничных заседаниях советов ветеранов всех районов города, а также по адресам проживания.