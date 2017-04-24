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Общество

Во Владивостоке пройдут завершающие занятия экспресс-курса «Молодой управдом»

24 и 26 апреля в 18:30
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

24 и 26 апреля в приморской столице состоятся завершающие занятия экспресс-курса «Молодой управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрацию Владивостока. Администрация города приглашает владивостокцев в возрасте до 35 лет посетить уроки в сфере ЖКХ. Традиционно они пройдут в актовом зале мэрии (Океанский пр-т, 20).

Слушателям предложены следующие темы:

  • Организация товарищества собственников недвижимости (ТСН),
  • ТСН. Его плюсы и минусы,
  • О работе государственной жилищной инспекции Приморского края.

26 апреля также состоится подведение итогов «Молодого управдома» и выдача сертификатов его ученикам.

Начало занятий в 18:30. Занятия проходят на бесплатной основе.

Молодые управдомы Владивостока разбираются в дебрях ЖКХ (8).JPG

Для информации:

Напомним, приморская столица стала первым городом в России, в котором по инициативе Игоря Пушкарёва открылась школа жилищного просвещения именно для молодежи. Так, впервые «Молодой управдом» заработал в 2014 году, его выпускниками стали более 50 человек. 

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