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​«Дачный бум» сделал доброе дело в Приморье

Подарки были переданы по назначению
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Совсем немного времени прошло со дня проведения весеннего праздника «Дачный бум-2017». Не только дачники, но и просто посетители мероприятия до сих пор обсуждают, каким оно было весёлым и задорным! И ведь не зря! На протяжении нескольких часов гости участвовали в конкурсах, наслаждались показом мод, которое устраивало модельное агентство «MAXI-M», а также участвовали в полезных мастер-классах. Конечно же, каждый желающий мог приобрести для своего участка инструменты, семена, саженцы и многое другое от представителей организаторов «Дачного бума» - сети магазинов «УНИВЕРСАД»!

Руководство «УНИВЕРСАДА» приняло очень важное, а, главное, доброе решение – на часть прибыли, собранной в рамках праздника «Дачный бум», были приобретены памперсы для детей-отказничков. Уже 21 апреля сотрудники сети магазинов «УНИВЕРСАД» отправились в Краевую детскую больницу №2 и передали подарки для малышей. Каково было удивление мед.персонала такому сюрпризу! Ведь, по признанию, представителя больницы, отказнички поступают к ним ежедневно, а памперсы – просто необходимы!

После того, как подарки были переданы по назначению, можно окончательно считать, что «Дачный бум» - это не только весёлый праздник, но ещё и приносит пользу тем, кто пока не имеет к даче никакого отношения!

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