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Общество

Безнадзорный выгул животных карается штрафом

Жительница Владивостока уже оштрафована
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

126 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено административными комиссиями Владивостока на минувшей неделе, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Нарушителям законодательства предстоит заплатить штрафы на общую сумму 426 тысяч рублей.

Члены административной комиссии Советского района рассмотрели 11 протоколов об административных правонарушениях. Три из них были составлены на физических лиц за торговлю в неустановленных местах в районе ул. Карла Маркса, 125 и ул. Разина, 24.

Протокол за незаконное размещение объектов был составлен на жительницу краевой столицы: будучи индивидуальным предпринимателем она без всяких разрешительных документов разместила киоск по адресу ул. Русская, 53б. Ей был выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. Стоит отметить, что после составления протокола индивидуальный предприниматель убрала незаконный объект.

Штраф в размере 1000 рублей предстоит заплатить жительнице Владивостока за безнадзорный выгул животных. Свиньи, принадлежащие женщине, без присмотра гуляли по территории садоводческого товарищества «Строитель», а также заходили на чужие участки.

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