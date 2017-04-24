«Библионочь» собрала сотни любителей чтения во Владивостоке

На третьем этаже ГУМа появилось несколько тематических зон

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 22 апреля, Владивосток в шестой раз присоединился к уже ставшей ежегодной всероссийской акции «Библионочь», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Яркое литературное событие года посетили сотни горожан, не мыслящих своей жизни без книг и чтения.

В этом году «Библионочь» объединила несколько площадок. В акции были задействованы муниципальные библиотеки, торговый дом «Большой ГУМ», книжный магазин «Владкнига», кафе «Кафема».

Так, на третьем этаже ГУМа появилось несколько тематических зон. В одной из них – «Книжном маркете» - были представлены городские издательства и книжные магазины. В зоне для кофе организовано место для отдыха с книгами и настольными играми, а в зоне сцены прошли самые разные лекции и круглые столы. Например, одной из самых востребованных стала лекция «Долгое путешествие Франца Кафки в Россию», которую прочёл кандидат филологических наук, автор проекта публичных лекций «Культурная интервенция» Максим Жук.

В библиотеках в этот день состоялся уже ставшим традиционным проект «Библиосумерки» - тематические лекции и конкурсы для детей и подростков. В 18 муниципальных библиотеках состоялось более 30 мероприятий. Среди них – лекция «Мистические обитатели Приморской тайги», спектакль «Принцесса на горошине», литературно-игровая программа с конкурсами и викторинами «Сказочный турнир», мастер-класс по изготовлению открыток.