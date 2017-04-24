И как прожить вместе в любви всю жизнь

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Первое время влюбленности – самая волнующая, яркая и чувственная пора. С каждым месяцем союз крепнет, перерастает в нечто большее, и спустя год-два пара уже живет вместе, еще через год вступает в брак. Если в первые годы все прекрасно, то что случается с супругами спустя 3–5 лет? Как сохранить живой интерес к партнеру и прожить вместе в любви всю жизнь? Как укреплять отношения на разных этапах брака? На эти важные вопросы отвечает психолог, кандидат психологических наук Людмила Парукова, сообщает РИА VladNews.

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