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Как укреплять отношения на разных этапах брака?

И как прожить вместе в любви всю жизнь
Фото: sunhome.ru Фото: sunhome.ru
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Первое время влюбленности – самая волнующая, яркая и чувственная пора. С каждым месяцем союз крепнет, перерастает в нечто большее, и спустя год-два пара уже живет вместе, еще через год вступает в брак. Если в первые годы все прекрасно, то что случается с супругами спустя 3–5 лет? Как сохранить живой интерес к партнеру и прожить вместе в любви всю жизнь? Как укреплять отношения на разных этапах брака? На эти важные вопросы отвечает психолог, кандидат психологических наук Людмила Парукова, сообщает РИА VladNews.

Читайте полную версию статьи на сайте yourlife.pro.

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