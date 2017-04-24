​Политические скандалы в Приморье набирают обороты 17:42, 24 апреля ​Политические скандалы в Приморье набирают обороты (Эксклюзив)
Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон 17:13, 24 апреля Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон
Что будет с долларом в мае? 17:00, 24 апреля Что будет с долларом в мае?
Новостная лента
Апрель, 24 понедельник
19:43
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
19:43
Пластиковые отходы угрожают экологии
19:43
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
19:11
«Библионочь» собрала сотни любителей чтения во Владивостоке Фото
18:51
Армяне Владивостока почтили память жертв геноцида Фото
18:27
Во Владивостоке импортера накажут за недостоверное декларирование
18:18
Тысячу квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владивостоке за выходные дни Фото
17:58
Роман Гвоздев ждет волну Эксклюзив
17:42
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
17:27
Во Владивостоке завершилась «Весенняя капель» Фото
17:13
Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон
17:00
Что будет с долларом в мае?
16:47
Волейбольная «Приморочка» завоевала «серебро» чемпионата России
16:42
В Приморье состоится горячая линия по защите от энцефалита
16:34
Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю Эксклюзив
16:17
За обман потребителей «Совкомбанк» оштрафовали в Приморье
16:06
​«Дачный бум» сделал доброе дело в Приморье Фото
16:03
Движение в центре Владивостока снова перекроют Адреса
15:59
Как укреплять отношения на разных этапах брака?
15:52
Пожилая автоледи сбила 10-летнего велосипедиста Эксклюзив
15:44
На дорогах Владивостока в выходные пострадали шесть человек Эксклюзив
15:36
Во Владивостоке в ДТП пострадал байкер Эксклюзив
15:23
​Жители Приморья незаконно вырубают леса
15:04
Во Владивостоке ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Нейбута Эксклюзив
14:48
На жд путях во Владивостоке сбили женщину Эксклюзив
14:32
Водитель микроавтобуса пострадал в серьезной аварии во Владивостоке Эксклюзив
14:25
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
14:14
В Арсеньеве ликвидируют пожар в частном секторе Фото и Видео
14:02
Двое детей пострадали в аварии на острове Русский Эксклюзив
13:52
Жительница Приморья похитила у своей коллеги крупную сумму денег
13:42
Главу Союза горнопромышленников Приморья отпустили из СИЗО Владивостока
13:40
За два выходных на территории Приморья зафиксировано более 135 аварий
13:29
Девушка, протаранившая 10 автомобилей во Владивостоке, была трезвая Фото и Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Тысячу квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владивостоке за выходные дни

В первую очередь ремонт начался на центральных улицах города
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные дни дорожные

бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» провели восстановительный ремонт дорог на центральных улицах Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

После предварительной подготовки дорожного полотна – частичного фрезерования старого покрытия - на улицы вышли асфальтоукладчики и катки. Ремонт проведён на улицах Светланской, Алеутской, Фонтанной, Семёновской, Океанском проспекте. Уложено порядка 200 тонн асфальтобетона, отремонтировано около 1000 квадратных метров дорог.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в первую очередь ремонт начался на центральных улицах города, где пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы, а также на улицах с высокой интенсивностью транспортного потока. Далее будет проведён ремонт дорожного полотна на участках дорог, по которым движется общественный транспорт.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон
17:13, 24 апреля 2017 Во вторник погоду в Приморье ухудшит циклон

Ожидаются осадки в виде снега и дождя

Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю
16:34, 24 апреля 2017 Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю

В 10 ДТП пострадали 13 человек

Движение в центре Владивостока снова перекроют
16:03, 24 апреля 2017 Движение в центре Владивостока снова перекроют

Список участков автомобильных дорог

Как укреплять отношения на разных этапах брака?
15:59, 24 апреля 2017 Как укреплять отношения на разных этапах брака?

И как прожить вместе в любви всю жизнь

На дорогах Владивостока в выходные пострадали шесть человек
15:44, 24 апреля 2017 На дорогах Владивостока в выходные пострадали шесть человек

Сводка за минувший уикенд

​Жители Приморья незаконно вырубают леса
15:23, 24 апреля 2017 ​Жители Приморья незаконно вырубают леса

Возбуждено 14 уголовных дел

Во Владивостоке работают эвакуаторы
14:25, 24 апреля 2017 Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать ПДД и знаками