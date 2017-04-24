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Культура

Во Владивостоке завершилась «Весенняя капель»

Около 400 зрителей приветствовали почетных гостей фестиваля
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во Дворце детского творчества состоялся заключительный концерт фестиваля детского творчества учащихся «Весенняя капель-2017». Концерт был посвящен Дню Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Около 400 зрителей приветствовали почетных гостей фестиваля – представителей Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Владивостока. В заключительном концерте приняли участие 150 детей.

Среди артистов - хор «Росинка» и ансамбль ложкарей «Калинка» школы № 17, фольклорный ансамбль «Живинка» и танцевальный ансамбль «Звездочки» Дома детства и юношества им. Крыгина, группа этнических барабанщиков «Just beat» школы № 39, вокальная студия «Зарянка» и гитаристы Детско-юношеского центра им. Баневура, танцевальные ансамбли «Сюита» и «Контраст» школ № 18 и № 39, солисты школ № 13, № 18 и № 26 и другие.

Грамотами за первые, вторые и третьи места в творческом конкурсе были награждены 43 участника фестиваля в номинациях: хоровое пение, вокальные ансамбли, сольное пение, инструментальная музыка, художественное чтение, хореография, оригинальный жанр. 

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