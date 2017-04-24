На дорогах Владивостока в выходные пострадали шесть человек

Сводка за минувший уикенд

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

За минувшие выходные во Владивостоке произошло 88 ДТП; в четырех авариях пострадали шесть человек. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. За субботу и воскресенье было зарегистрировано 62 ДТП с материальным ущербом. Участники 11 столкновений составили европротоколы.

Всего в приморской столице за уикенд было составлено 507 протоколов о нарушениях ПДД, в том числе 32 - в отношении пешеходов, 7 - в отношении водителей автобусов и 10 - в отношении таксистов.

Составлено 14 протоколов о не предоставлении преимущества пешеходам в отношении автолюбителей, 15 - о тонировке не по ГОСТу.

Задержано 22 пьяных водителя, а также 27 любителей быстрой езды. Восемь автомобилистов попались на выезде на полосу встречного движения. Детей не пристегнули в 42 автомобилях.

72 владивостокских автомобилиста нарушили правила парковки. На штраф-стоянку доставлено 71 транспортное средство.

Сотрудники ДПС Владивостока задержали 26 хронических неплательщиков штрафов ГИБДД.

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