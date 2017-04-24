​Жители Приморья незаконно вырубают леса

Возбуждено 14 уголовных дел

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за прошедший год уничтожено почти 12,5 тысяч метров плодородного растительного слоя. Об этом на брифинге в администрации города сообщил заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сотрудники управления также сообщили, что каждый житель Приморья в случае, если увидел вырубку деревьев, но сомневается в законности таких действий, может подойти и попросить разрешение на вырубку зеленых насаждений:

« Из года в год на каждом совещании затрагивают вопрос:что делать, если увидел вырубку лесов? В данном случае любой человек имеет право подойти и поинтересоваться наличием разрешения на снос зеленых насаждений. В случае, если имеются какие-то сомнительные факты, или лица, совершающие вырубку, отказываются предъявлять документы, необходимо немедленно звонить в дежурную часть полиции и рассказывать о том, где и в каком месте, в какое время, что вы увидели и ещё о том, что вы просите о проверке правомерности ведения данных работ», - рассказал Антон Бибиков.

За прошедший год сотрудниками Управления охраны окружающей среды и природопользования было выявлено 170 фактов несанкционированного уничтожения, в ходе которых уничтожено 2 011 деревьев, повреждено-536 деревьев.

В результате неправомерных действий причинен ущерб в размере около 60 миллионов рублей, из которых возмещено в бюджет города только около миллиона рублей. По остальным фактам и в части размещения оставшейся суммы работу проводит полиция со всеми процедурами доследственной проверки по поиску виновных лиц, установлению личностей и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.