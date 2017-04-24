Пожилая автоледи сбила 10-летнего велосипедиста

Инцидент произошел во дворе жилого дома во Владивостоке

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

62-летняя автоледи на универсале Toyota Corolla Fielder сбила 10-летнего велосипедиста во дворе жилого дома №10 по улице Нейбута во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Мальчик ехал навстречу автомобиля справа. Все произошло в светлое время суток.

Несовершеннолетний направлен на амбулаторное лечение с закрытым переломом левой ноги.

Детали ДТП выясняются.

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