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Пожилая автоледи сбила 10-летнего велосипедиста

Инцидент произошел во дворе жилого дома во Владивостоке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

62-летняя автоледи на универсале Toyota Corolla Fielder сбила 10-летнего велосипедиста во дворе жилого дома №10 по улице Нейбута во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Мальчик ехал навстречу автомобиля справа. Все произошло в светлое время суток.

Несовершеннолетний направлен на амбулаторное лечение с закрытым переломом левой ноги.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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