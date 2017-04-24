Во Владивостоке в ДТП пострадал байкер

Он получил тяжелую травму ноги

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ДТП пострадал мотоциклист на Yamaha, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП произошло около 16:40в районе дома №4 по Корабельной набережной. Автомобиль Chevrolet Captiva под управлением мужчины 1977 года рождения двигался в сторону Светланского переулка.

В результате столкновения транспортных средств пострадал 30-летний мотоциклист: он получил тяжелую травму - закрытый перелом внутреннего мыщелка левой большеберцовой кости. Направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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