Во Владивостоке ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Нейбута

Автомобиль буквально выскочил на первоклассника

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

ГИБДД Владивостока разыскивает водителя, сбившего 7-летнего мальчика, переходившего дорогу в районе дома №22/2 по улице Нейбута, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ведомства. Наезд произошел 17 апреля около 12:40.

По предварительным данным, неустановленный автомобиль двигался со стороны улицы Ватутина в сторону Брестской; ребенок переходил дорогу по Правилам дорожного движения - на перекрестке по линии тротуара. Ребенок возвращался из школы домой - без сопровождения взрослых.

По словам первоклассника, прежде чем переходить дорогу, он внимательно посмотрел по сторонам, сделал несколько шагов - и почувствовал сильный удар.

Несовершеннолетний получил ушиб мягких тканей правого колена, ему назначено амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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