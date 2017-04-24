Водитель микроавтобуса пострадал в серьезной аварии во Владивостоке

Автомобиль столкнулся с двумя легковушками

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Водитель микроавтобуса Nissan Vanette пострадал в серьезной аварии на 22-м километре дороги Седанка-Патрокл во Владивостоке.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел в светлое время суток.

По предварительным данным, владелец автомобиля Honda CR-V под управлением мужчины 1988 года рождения во время движения со стороны улицы Адмирала Горшкова в сторону улицы Маковского не выдержал дистанцию с впереди едущим микроавтобусом Nissan Vanette. В результате Nissan опрокинулся и столкнулся с Toyota Prius, ехавшим в попутном направлении.

В результате пострадал 58-летний водитель микроавтобуса. Он получил сотрясение мозга, ушиб правого плеча, дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб поясничного отдела позвоночника. Направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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