В Арсеньеве ликвидируют пожар в частном секторе

Горят гараж и надворная постройка

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В Арсеньеве произошло возгорание гаража и надворной постройки, сообщает РИА корреспондент VladNews.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 13 часов 18 минут. Спустя четыре минуты огнеборцы уже прибыли на место происшествия, где приступили к осмотру. После разведки стало ясно, что в частном секторе, на улице Жуковского горят гараж и надворная постройка. По предварительным данным, пламенем было охвачено около 80 кв.м. Сейчас производится осмотр места возгорания, проливка конструкций.

Тушили огонь 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

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