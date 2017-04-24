Девочка госпитализирована в ВКБ-2

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Двое детей пострадали в аварии на острове Русский во Владивостоке. Столкновение двух авто произошло в светлое время суток.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло в районе дома по улице Академика Касьянова,25. Автомобиль Nissan Qashqai под управлением мужчины 1975 года рождения двигался со стороны улицы Басаргина в сторону поселка Подножье. Автомобиль наехал на стоящий Toyota RAV4 (за его рулем была женщина 1984 года рождения).

В результате пострадали дети-пассажиры Toyota. 7-летний мальчик получил сотрясение и черепно-мозговую травму - он направлен на амбулаторное лечение. 10-летняя девочка направлена в ВКБ-2 с сотрясением и черепно-мозговой травмой, а также ушибом мягких тканей височной области справа.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.