Главу Союза горнопромышленников Приморья отпустили из СИЗО Владивостока

Возможно, Алексей Авершин активно сотрудничает со следствием

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Ленинский суд Владивостока отпустил из-под стражи Алексея Авершина: мера пресечения была изменена ему на домашний арест, сообщает корреспондент РИА VladNews. Решение суда было вынесено 15 апреля. Информацию подтвердила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

По непроверенным данным, Авершин активно сотрудничает со следствием.

Необходимо отметить, что Алексей Авершин, как и Марина Свиридова, должен был пробыть в СИЗО до середины июня.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок.

Алексей Авершин возглавляет Союз горнопромышленников Приморья. Его имя стало известно широкой общественности в связи со скандалом из-за полетов на собственном вертолете с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

Кроме того, Авершин является учредителем ООО «Время Радио». Группа компаний включает в себя радио «Европа Плюс», радио «Дача», «Дорожное Радио», радио «Ретро», «Спорт FM», «Русское радио», «Хит FM» и «Ди FM».