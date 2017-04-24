Жительница Приморья похитила у своей коллеги крупную сумму денег

Женщине грозит до двух лет лишения свободы

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Жительница Приморья предстанет перед судом за тайное хищение чужого имущества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

28-летняя жительница села Тихменево, находясь на рабочем месте в помещении отделения почтовой связи, в отсутствие напарницы похитила с ее стола денежные средства в сумме 24 000 рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница задержана. В отделе полиции она дала признательные показания в совершении кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В ходе следствия доказана причастность фигурантки уголовного дела к совершению преступления. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимой может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

УФПС Приморского края сообщает, что виновная сотрудница была уволена с предприятия. Дан­ный инцидент не отразился на обслуживани­и клиентов. Все обязательства перед насе­лением были выполнены в срок и в полном объ­еме.