Жительница Приморья похитила у своей коллеги крупную сумму денег

Жительница Приморья предстанет перед судом за тайное хищение чужого имущества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.
28-летняя жительница села Тихменево, находясь на рабочем месте в помещении отделения почтовой связи, в отсутствие напарницы похитила с ее стола денежные средства в сумме 24 000 рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница задержана. В отделе полиции она дала признательные показания в совершении кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества).
В ходе следствия доказана причастность фигурантки уголовного дела к совершению преступления. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подсудимой может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
УФПС Приморского края сообщает, что виновная сотрудница была уволена с предприятия. Данный инцидент не отразился на обслуживании клиентов. Все обязательства перед населением были выполнены в срок и в полном объеме.