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За два выходных на территории Приморья зафиксировано более 135 аварий

Три человека погибли
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

За минувшие выходные дни на дорогах Приморского края зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.  

В 13 авариях пострадали участники движения, 125 аварий - с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 20 участникам автоаварий. Кроме того, за прошедшие выходные дни на территории Приморского края зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли люди. Автомобильные аварии зарегистрированы в городах Владивосток, Уссурийск, а также Октябрьском районе края.

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