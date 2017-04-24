За два выходных на территории Приморья зафиксировано более 135 аварий

Три человека погибли

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

За минувшие выходные дни на дорогах Приморского края зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

В 13 авариях пострадали участники движения, 125 аварий - с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 20 участникам автоаварий. Кроме того, за прошедшие выходные дни на территории Приморского края зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли люди. Автомобильные аварии зарегистрированы в городах Владивосток, Уссурийск, а также Октябрьском районе края.