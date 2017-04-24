Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб грудной малыш 13:16, 24 апреля Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб грудной малыш (Фото)
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в пригороде Владивостока 12:50, 24 апреля Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в пригороде Владивостока (Фото)
Поиски пропавших в Приморье рыбаков продолжаются 12:37, 24 апреля Поиски пропавших в Приморье рыбаков продолжаются
Новостная лента
Апрель, 24 понедельник
13:38
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
13:38
Пластиковые отходы угрожают экологии
13:38
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
13:29
Девушка, протаранившая 10 автомобилей во Владивостоке, была трезвая Фото и Видео
13:16
Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб грудной малыш Фото
13:02
Приморец погиб под тяжестью собственного трактора
12:50
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в пригороде Владивостока Фото
12:38
«Внимание! На старт!»: радио «Лемма» завершило спортивный проект Фото
12:37
Поиски пропавших в Приморье рыбаков продолжаются
12:24
​В соцсетях обсуждают куртку губернатора Приморья Фото
12:12
Жительница Уссурийска ушла из гостей не с пустыми руками
11:58
В Кипарисово сгорел дачный дом
11:45
Идею создать в школах Владивостока классы с педагогическим уклоном поддержали родители
11:33
Пьяный приморец угнал автомобиль с автомойки, а после попал на нем в ДТП
11:20
Владивостокцы нашли себе новое опасное развлечение Видео
11:07
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
10:55
Жительница Владивостока снялась в «Кухне» Эксклюзив
10:48
​«Луч» сыграл вничью с лидером чемпионата «Тосно» Фото
10:40
Автолюбители Находки каждое утро встречают в пробке Фото
10:28
Эксперт о варварском нападении на ФСБ в Хабаровске: Когда травят тараканов, они начинают лезть отовсюду
10:16
За сутки в Приморье зафиксировано 12 пожаров
10:03
​Жительница Владивостока удивила автомобилистов своим поступком Видео
09:59
Студенты ДВФУ провели акцию в защиту лис Фото
09:58
Сбербанк увеличил лимит на операции в Сбербанк Онлайн до 500 тысяч рублей в сутки
09:52
Серьезное ДТП произошло на острове Русский Фото и Видео
09:40
Несколько авиарейсов из Владивостока задерживаются в понедельник, 24 апреля
09:36
​Во Владивостоке завершилась модная неделя Фото
09:30
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:20
Во Владивостоке сегодня, 24 апреля, ожидается дождь
09:10
Один дом во Владивостоке останется без водоснабжения в понедельник, 24 апреля
09:06
Дальневосточные гонщики вновь встретились на Приморском кольце Фото
09:00
Один дом во Владивостоке останется без света в понедельник, 24 апреля Адреса
08:52
Гороскоп на 24 апреля
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Фоторепортажи

«Внимание! На старт!»: радио «Лемма» завершило спортивный проект

В соревнованиях приняло участие 70 человек
Фото: Оксана Якуш Фото: Оксана Якуш
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 22 апреля, на современном стадионе школы №47 (ул. Нейбута, 26) радио «Лемма» устроило настоящий спортивный праздник «Внимание! На старт!». Скакалки, приседания, «гусиный шаг», метание ядра и многое другое - вот, какие испытания «Лемма» приготовила для своих юных слушателей. В течение полутора месяцев организаторы принимали заявки на участие от детей в возрасте от 6 до 17 лет. Хочется отметить, что наибольшее количество желающих принять участие в весёлых эстафетах пришлось на возрастную группу от 7 до 12 лет.

Несмотря на угрозу дождя и неприятный ветерок, уже в 11 утра участники прибыли для регистрации на соревнования. Ровно в 12:10 всех участников выстроили в шеренгу и, по традиции рассчитали на 1-й, 2-й, 3-й. Далее юных спортсменов попросили выстроиться в шахматном порядке – вед перед серьёзными соревнованиями обязательно нужно провести разминку! «Разогрев» участников проводили настоящие спортсмены, представители Федерации спортивной аэробики г. Владивостока, а именно: Алина Попова (инструктор по спортивной и фитнес аэробике федерации спортивной аэробики г. Владивостока). Помощниками Алины выступили совсем юные, но уже именитые спортсменки - Погорелова Валерия (КМС по спортивной аэробике), Бурлака Виктория (первый взрослый разряд по спортивной аэробике), Кирюшкина Наталья (КМС по спортивной аэробике), а также Шабиневич Дарья (первый взрослый разряд по спортивной аэробике).

После зажегательной разминки, участники соревнований разбрелись на спортивные локации. Всего организаторы подготовили 9 локаций – 5 общих («гусиный шаг», «пинг-понг», «прыжки с помехой», «перейди болото», «метание ядра»), 2 локации для девочек («скакалки» и «приседания»), 2 испытания для мальчиков («подтягивание» и отжимание»). На каждой «точке» находились волонтёры «Молодёжного ресурсного центра» г. Владивостока, которые следили за выполнением упражнений и фиксировали результаты. За прохождение каждой локации участником выдавался логотип радио «Лемма». Юным спортсменам необходимо было предъявить 7 «ваучеров», взамен на которые они получали– значки, дипломы и приятные подарки от 102, 7 fm. Нужно отметить, что не обошлось и без «мухлежа» от участников. Ребята, чтобы получить подарки, пытались выпросить логотипы «Лемма» у волонтёров без прохождения локаций, но, к счастью, у них ничего не получилось.

Помимо спортивных состязаний, ребята получили и очень ценные знания по оказанию первой помощи. На проекте «Внимание! На старт!» был организован мастер-класс от профессиональных врачей, которые показывали на манекене, как сделать массаж сердца, перевязать рану, наложить шину и многое другое. На мастер-классе был аншлаг! Ведь можно было не только послушать, но и самому попробовать и научиться оказывать первую медицинскую помощь.

Всего в весёлых стартах приняло участие 70 человек. Радио «Лемма» благодарит каждого, кто принимал участие в проекте «Внимание! На старт». Те ребята, которые показали наилучшие результаты, будут приглашены в гости на радио «Лемма». Также, коллектив 102, 7 fmблагодарит администрацию МБОУ Школы №47 и лично директора учреждения – Евгению Николаевну Стецкевич. 

Автор фоторепортажа: Оксана Якуш

comments powered by Disqus
Похожие новости
Студенты ДВФУ провели акцию в защиту лис
09:59, 24 апреля 2017 Студенты ДВФУ провели акцию в защиту лис

Рыжих хищников часто сбивают автомобили на острове Русский

​Во Владивостоке завершилась модная неделя
09:36, 24 апреля 2017 ​Во Владивостоке завершилась модная неделя

Большой фоторепортаж РИА VladNews

Дальневосточные гонщики вновь встретились на Приморском кольце
09:06, 24 апреля 2017 Дальневосточные гонщики вновь встретились на Приморском кольце

Новые участники – новые победы

Турнир Fight Nights Global 63 прошел во Владивостоке
15:25, 22 апреля 2017 Турнир Fight Nights Global 63 прошел во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews

Фестиваль Приморской лиги КВН прошел во Владивостоке
16:34, 19 апреля 2017 Фестиваль Приморской лиги КВН прошел во Владивостоке

Главный приз сезона – поездка на о. Гуам

Выставка советского дизайна открылась в ЦСИ «Заря»
15:58, 19 апреля 2017 Выставка советского дизайна открылась в ЦСИ «Заря»

Эстетично, удобно, патриотично

«Дачный бум» настроил в унисон с весной и дал старт новому дачному сезону
17:06, 18 апреля 2017 «Дачный бум» настроил в унисон с весной и дал старт новому дачному сезону

Программу «Дачного бума» определили приметы весны