«Внимание! На старт!»: радио «Лемма» завершило спортивный проект

В соревнованиях приняло участие 70 человек

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 22 апреля, на современном стадионе школы №47 (ул. Нейбута, 26) радио «Лемма» устроило настоящий спортивный праздник «Внимание! На старт!». Скакалки, приседания, «гусиный шаг», метание ядра и многое другое - вот, какие испытания «Лемма» приготовила для своих юных слушателей. В течение полутора месяцев организаторы принимали заявки на участие от детей в возрасте от 6 до 17 лет. Хочется отметить, что наибольшее количество желающих принять участие в весёлых эстафетах пришлось на возрастную группу от 7 до 12 лет.

Несмотря на угрозу дождя и неприятный ветерок, уже в 11 утра участники прибыли для регистрации на соревнования. Ровно в 12:10 всех участников выстроили в шеренгу и, по традиции рассчитали на 1-й, 2-й, 3-й. Далее юных спортсменов попросили выстроиться в шахматном порядке – вед перед серьёзными соревнованиями обязательно нужно провести разминку! «Разогрев» участников проводили настоящие спортсмены, представители Федерации спортивной аэробики г. Владивостока, а именно: Алина Попова (инструктор по спортивной и фитнес аэробике федерации спортивной аэробики г. Владивостока). Помощниками Алины выступили совсем юные, но уже именитые спортсменки - Погорелова Валерия (КМС по спортивной аэробике), Бурлака Виктория (первый взрослый разряд по спортивной аэробике), Кирюшкина Наталья (КМС по спортивной аэробике), а также Шабиневич Дарья (первый взрослый разряд по спортивной аэробике).

После зажегательной разминки, участники соревнований разбрелись на спортивные локации. Всего организаторы подготовили 9 локаций – 5 общих («гусиный шаг», «пинг-понг», «прыжки с помехой», «перейди болото», «метание ядра»), 2 локации для девочек («скакалки» и «приседания»), 2 испытания для мальчиков («подтягивание» и отжимание»). На каждой «точке» находились волонтёры «Молодёжного ресурсного центра» г. Владивостока, которые следили за выполнением упражнений и фиксировали результаты. За прохождение каждой локации участником выдавался логотип радио «Лемма». Юным спортсменам необходимо было предъявить 7 «ваучеров», взамен на которые они получали– значки, дипломы и приятные подарки от 102, 7 fm. Нужно отметить, что не обошлось и без «мухлежа» от участников. Ребята, чтобы получить подарки, пытались выпросить логотипы «Лемма» у волонтёров без прохождения локаций, но, к счастью, у них ничего не получилось.

Помимо спортивных состязаний, ребята получили и очень ценные знания по оказанию первой помощи. На проекте «Внимание! На старт!» был организован мастер-класс от профессиональных врачей, которые показывали на манекене, как сделать массаж сердца, перевязать рану, наложить шину и многое другое. На мастер-классе был аншлаг! Ведь можно было не только послушать, но и самому попробовать и научиться оказывать первую медицинскую помощь.

Всего в весёлых стартах приняло участие 70 человек. Радио «Лемма» благодарит каждого, кто принимал участие в проекте «Внимание! На старт». Те ребята, которые показали наилучшие результаты, будут приглашены в гости на радио «Лемма». Также, коллектив 102, 7 fmблагодарит администрацию МБОУ Школы №47 и лично директора учреждения – Евгению Николаевну Стецкевич.